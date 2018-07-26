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Облава на секту "Аум Синрикё" 3 часа назад
26 июля 201803:34
"Аум Синрикё": казнены еще шестеро членов секты
В Японии приведен в исполнение смертный приговор в отношении последних шестерых членов экстремистской секты "Аум Синрикё" (запрещена в РФ).
Как сообщалось, ранее были казнены семеро руководителей экстремистской секты, среди которых был ее основатель Тидзуо Мацумото, известный как Сёко Асахара, напоминает ТАСС.
Как сообщалось, самой громкой вылазкой экстремистов стала газовая атака в токийской метро, совершенная 20 марта 1995 года. Тогда члены "Аум Синрикё" распылили в пяти поездах подземки зарин в результате чего погибли 13 человек, более 6 тысяч пострадали.
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