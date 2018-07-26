Стычки официальных таксистов с водителями Uber и Cabify привели к остановке работы этих сервисов в Барселоне

В Барселоне на неопределённый срок приостановили работу сервисы автоперевозок Убер и Кабифай. Такое решение приняли из-за нападений официальных таксистов, они накануне начали забастовку против водителей Убер и Кабифай сразу в нескольких городах Испании.

Недовольство вызвано судебным решением, которое притормозило ограничения по выдаче лицензий для компаний Убер и Кабифай. Данный тип лицензии — на порядок дешевле, чем официальная лицензия такси. Сообщается, что за день в Барселоне произошло, как минимум, два нападения на автомобили Убер. И в одном из них были туристы из Франции, сообщает телеканал "Россия 24".