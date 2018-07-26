Главный юрисконсульт Facebook покидает свой пост

Вторая отставка топ-менеджера произошла в Фейсбуке. До конца года покинуть свой пост обещает главный юрисконсульт компании Колин Стретч. Именно он занимался расследованием якобы имевшего место российского вмешательства в американские выборы.

Как сообщает телеканал "Россия 24", Стретч работает в компании Марка Цукерберга с 2010-го года. И покидает пост, как раз когда федеральные агентства проверяют Фейсбук из-за утечки данных пользователей. Ранее из компании ушёл главный директор по внутренней политике и коммуникациям Элиот Шраге.