Материалы следствия по делу Бутиной скрывают от общественности

Как заявили в посольстве России в США, сторона обвинения по делу россиянки Марии Бутиной настойчиво стремится ограничить доступ общественности к деталям расследования, и такую же тактику британские спецслужбы используют в так называемом "деле Скрипалей".

Побывавшие на заседании по делу Бутиной дипломаты отметили, что против россиянки в американской прессе развернули клеветническую кампанию, сообщает телеканал "Россия 24".

В четверг, 26 июля, сотрудники российского посольства должны вновь посетить Марию Бутину в тюрьме. Как сообщалось, накануне обвинение требовало запретить адвокату россиянки общаться с прессой. Юрист пока получил предупреждение от судьи о том, что ему могут отказать в праве давать интервью. Следующее заседание по делу Бутиной назначено на 10 сентября.