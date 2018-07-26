Николас Мадуро отложил деноминацию венесуэльского боливара

Власти Венесуэлы снова отложили деноминацию национальной валюты, которая должна была состояться уже на будущей неделе. Президент Николас Мадуро заявил, что новый суверенный боливар поступит в обращение 20 августа.

Денежная единица будет привязана к венесуэльской криптовалюте Петро. Ожидается, что с нового боливара будут убраны 5 нулей. По данным МВФ к концу этого года инфляция в Венесуэле может достичь миллиона процентов , сообщает телеканал "Россия 24".