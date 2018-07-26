Вандал разбил звезду на Аллее славы, посвященную Дональду Трампу

Звезду президента США Дональда Трампа на голливудской Аллее славы разбил вандал. Сообщается, что своё орудие – кирку – мужчина пронес в футляре для гитары, а затем бросил его прямо на месте преступления – рядом с горкой щебня, которая осталась от звезды. О своём деянии хулиган сам рассказал полиции Лос-Анджелеса, а позже – сдался властям. Его мотивы пока неизвестны.

Звезду на Аллее славы нынешний президент США получил в 2007 году, за продюсирование шоу "Ученик". 2 года назад ее тоже разбивали вдребезги, и на ремонт тогда потребовалось несколько недель, отмечает телеканал "Россия 24".