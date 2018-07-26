Теракт в Кабуле: не менее 10 погибших и пострадавших

В афганском Кабуле в результате совершенной террористом-смертником атаки на военных Национального директората безопасности погибли и получили ранения не менее десяти человек.

О других подробностях нападения пока не сообщается. Неизвестно также точное число жертв и пострадавших, передает ТАСС.