Пациент напал на врача и медсестру с ножом

В Иркутской области в результате нападения вооруженного ножом пациента врач и медсестра Нижнеудинской районной больницы получили ранения.

Злоумышленник задержан, как выяснилось, он состоит на учете у психиатра. Пострадавшие медики госпитализированы, их состояние оценивается как удовлетворительное, в дальнейшем они будут получать амбулаторное лечение, передает ТАСС.