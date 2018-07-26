Тите продолжит работу в сборной Бразилии до 2022 года

Бразильская конфедерация футбола (CBF) продлила контракт с главным тренером национальной команды Тите. Соглашение рассчитано до окончания чемпионата мира в Катаре, который состоится в 2022 году. Напомним, что бразильский специалист тренирует сборную с 2016 года.

"На протяжении всего времени работы в сборной тренерский штаб демонстрировал талант, компетентность и самоотверженность", — цитирует ТАСС исполнительного директора CBF Рожерио Кабокло.

На чемпионате мира в России сборная Бразилии под руководством Тите уступила в четвертьфинале бельгийцам со счетом 1:2 и покинула турнир.