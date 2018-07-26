В Роскосмосе подтвердили задержание гендиректора НПО имени Лавочкина

В пресс-службе госкорпорации Роскосмос подтвердили информацию о задержании гендиректора НПО им Лавочкина Сергея Лемешевского, передает РИА Новости.

В отношении Лемешевского, который покинет свой пост 2 августа, возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере", ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщалось ранее, гендиректор НПО имени Лавочкина (производитель разгонных блоков "Фрегат" и всех российских межпланетных станций) Лемешевский подал заявление об увольнении.

На должность исполняющего обязанности гендиректора назначен замгендиректора по безопасности Харун Карчаев.