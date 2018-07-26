"Ювентус" победил "Баварию" в матче Международного кубка чемпионов

В Филадельфии состоялась очередная игра Международного кубка чемпионов между туринским "Ювентусом" и мюнхенской "Баварией". Исход встречи был решен еще в первом тайме, когда 21-летний форвард "Старой Синьоры" Андреа Фавилли отметился дублем. Матч завершился победой итальянского клуба со счетом 2:0.

Туринцы проводили первую встречу в рамках Международного кубка чемпионов. "Бавария" же уже сыграла один матч, победив "Пари Сен-Жермен" со счетом 3:1. Однако на этот раз немцы ничего не смогли противопоставить "Ювентусу", выступающему на турнире без Криштиану Роналду.

Еще в одной встрече дня английский "Тоттенхэм" разгромил итальянскую "Рому" со счетом 4:1. Для обоих клубов эта игра стала дебютной в Международном кубке чемпионов-2018.