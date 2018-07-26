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Лесные пожары в Греции 16 минут назад
"Это было райское место, теперь это кладбище": в Греции ищут погибших от страшных пожаров
Экстренные службы Греции продолжают бороться с лесными пожарами: теперь — на популярном у туристов Родосе. А в материковой части идет поисковая операция. Как страна борется с последствиями разгула стихии?
Тысячи домов оказались уничтожены, спасти ничего не удалось. Страшен не сам пожар ,а увидеть то ,что осталось после него, узнать, что соседи погибли, пытаясь спастись. Обнаружить знакомые кварталы, где вместо дорог и домов теперь только пепел.
- Много, много погибших. Это было райское место, теперь это кладбище…
Они едва сдерживают слезы. Действительно, райский уголок для большинства жителей центральной части Греции — Аттики — теперь похож на кадры из фильма ужасов. У многих были загородные вилы, большинство проживающих постоянно — старшее поколение и в гостях внуки. Как раз в день пожара в одном из ресторанов более 30 человек собрались на семейный праздник. Бабушки и дедушки пытались закрыть собой детей, но оказались в огненной ловушке.
Покидая дома, люди бежали к морю. Насколько далеко могло зайти пламя, можно судить по земле . Но бежать фактически оказалось некуда, дальше — обрыв. Приходилось выбирать — падать с обрыва или сгореть в огне.
Страшные подробности рассказывают родственники. Николай Киласов — грек, который переехал сюда 20 лет назад из России, сегодня помогает друзьям искать родных.
- Мы были шокированы. Такое часто случается, но это было в 15 разных точках одновременно. Как-то подозрительно.
- Ваши друзья пострадали?
- Мы идем искать мать моего друга. Может, одежду найдём, какие-то признаки.
Поисковые группы прочесывают буквально каждый метр побережья. Если находят личные вещи, сообщают водолазам, что в этом месте с море, возможно, утонули их близкие. Возле домов собирают сгоревшие мягкие игрушки, в этих пожарах погибли больше 20 малышей, еще несколько детей — в списках пропавших без вести.
Между тем в зоне бедствия все еще не восстановлено электричество. Полиция дежурит на случай появления мародеров. Люди объединяются и помогают друг другу, чтобы вместе победить трагедию.
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