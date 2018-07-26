Возле посольства США в Пекине прогремел взрыв

В Twitter агентства Associated Press появилась информация о взрыве около здания посольства США в Пекине.

BREAKING: Explosion outside U.S. Embassy in Beijing, reports say — The Associated Press (@AP) 26 июля 2018 г.

По словам очевидцев, раздался громкий хлопок, после чего появился густой дым. Известно, что в этом районе расположено множество госучреждений. Люди вышли из зданий, так как дым заполняет все пространство.

Очевидцы выкладывают в соцсети фото и видео. На кадрах видно, как по улице распространяется дым.

Что это было, выясняют спецслужбы, передает телеканал "Россия 24". Информации о погибших и пострадавших пока не поступало.