International Champions Cup. "Манчестер Юнайтед" обыграл "Милан" по пенальти

Английский "Манчестер Юнайтед" в рамках Международного кубка чемпионов встречался с итальянским "Миланом". Игра прошла в американском Карсоне. Основное время матча завершилось ничьей – 1:1. По пенальти же сильнее оказались "красные дьяволы" – 9:8.

Счет в этой встрече открыл нападающий английского клуба Алексис Санчес на 12-й минуте. Однако команда Жозе Моуринью недолго радовалась успеху. Уже через 3 минуты Сусо отквитал гол.

Больше забитых мячей с игры зрители не увидели. Зато серия пенальти получилась затяжной. Она завершилась со счетом 9:8 в пользу "Манчестера".

В следующем матче турнира англичане встретятся с "Ливерпулем", а "Милан" сразится с "Тоттенхэмом".