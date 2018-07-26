Вся надежда на переводчицу: сенаторы не добились признаний от Помпео

Госсекретарь США отказался рассказывать американским сенаторам детали переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа. Накануне Майка Помпео пригласили на Капитолийский холм. Формально, чтобы обсудить ряд международных вопросов, но в итоге большую часть беседы посвятили отношениям с Россией. О чем сенаторы спрашивали госсекретаря?

Назначенный на Капитолийском холме день, посвященный России, странным образом начался в Белом доме. Советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон за пару часов до слушаний сообщил, что следующую встречу с президентом России президент США собирается провести в 2019-м, а не в нынешнем году, как он еще недавно говорил.

CNN. Согласно последним заявлениям Белого дома, решение о проведении осенью второй встречи Между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным было приостановлено до тех пор, пока не завершится расследование Мюллера.

Узнать больше сенаторы, не дающие администрации Белого дома вздохнуть вторую неделю подряд, рассчитывали от госсекретаря Майка Помпео. Он был на саммите в Хельсинки и, видимо предчувствуя, что ожидает его на слушаниях, попытался подстраховаться.

Госдеп опубликовал текст так называемой Крымской декларации. Документ отсылает к похожей Декларации Уэллеса от 1940 года, речь в которой шла о Латвии, Эстонии и Литве. Как и тогда, теперь Вашингтон решил не признавать российскую юрисдикцию в Крыму. Из российского МИДа уже ответили.

Госдепартамент США выпустил "Крымскую декларацию" — формальный документ, определяющий непризнание Крыма частью России официальной политикой США. А ведь Совместный план действий по иранской ядерной программе и Парижское соглашение по климату тоже недавно были официальной политикой США. Лично Обама так решил. А потом Трамп взял и перерешил. Знаем мы цену этим "судьбоносным декларациям".

Впрочем, если это и была попытка хоть как-то умиротворить разгневанную аудиторию, то Помпео она не удалась. Первым на госсекретаря США спикировал ястреб-демократ — сенатор Роберт Менендес.

"Рассказывал ли вам президент, о чем они с Владимиром Путиным беседовали два часа за закрытыми дверьми?" — спросил Менендес Помпео.

"Президенты сами решают, с кем им проводить встречи, а с кем — нет. Я уверен: у вас в жизни также были частные встречи один на один. Вы выбрали такую постановку вопроса, что…" — попытался оправдаться госсекретарь.

"Я всего лишь задал простой вопрос. Вы не сможете уходить от ответа все семь минут, господин госсекретарь. Так говорил ли он вам или нет. Что произошло в эти два часа", — перебил сенатор.

"Да, сенатор. Ваш вопрос предполагает, что есть нечто предосудительное в проведении встречи один на один. Я полностью не согласен с тем, что предполагает ваш вопрос", — закончил свою мысль Помпео.

"Я не спрашивал о ваших предположениях. Я задал вам простой вопрос. Надеюсь, мы всё-таки получим ответ. Рассказывал ли он вам, что произошло во время этой встречи?" — настаивал Менендес.

"У меня с президентом Трампом было несколько разговоров на этот счёт. Я также присутствовал на пресс-конференции, на которой он и президент Путин говорили, о чем они беседовали всё это время. Мне также посчастливилось пару раз поговорить с Сергеем Лавровым о позиции России относительно того, что происходит в мире. Я думаю, что у меня достаточно полная картина того, что происходит", — сказал Помпео.

- Хорошо. Вы разговаривали с переводчиком, присутствовавшим на этой встречи?

- Нет, не говорил.

Менендес с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом сейчас в две руки срочно пишут новый межпартийный законопроект по расширению антироссийских санкций. Помпео дал понять, что и сам может на каком-то этапе присоединится к созданию документа. И вообще. Ни одна предыдущая администрация не была по отношению к России жестче. На разные лады госсекретарь повторял по ходу слушаний то, что часто пишет в своем"Твиттере" Трамп.

"Я лично совершенно ясно дал понять русским, что будут серьезные последствия в связи с вмешательством в наши демократические процессы. Я также хотел бы добавить, что президент Трамп прекрасно осведомлен о вызовах, которые бросает Россия нам и нашим союзникам. Он предпринимает целый ряд действий для защиты наших интересов", — сообщил Помпео.

И все же в американской администрации настаивают: прогресса в отношениях не будет, если не вести диалог. Его началом можно считать озвученные американским госсекретарем три пункта договоренностей, которые по итогам саммита Путина и Трампа собираются претворять в жизнь. Первый — это создание российско-американского бизнес-форума, второй — воссоздание Совета по вопросам борьбы с терроризмом на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств, третий пункт касается Сирии. Россия и США собираются вместе работать над улучшением гуманитарной обстановки. Что касается Украины, то тут, как сказал глава госдепа, президенты согласились не соглашаться.

Итоги трехчасового разговора Помпео с сенаторами подвел все тот же демократ Менендес. Порадовало его то, что американской администрации, как и ему лично, нравятся антироссийские санкции. Огорчило, что о содержании разговора Путина и Трампа за закрытыми дверями ничего нового узнать опять не удалось. Не добившись признаний от госсекретаря, на Капитолийском холме по-прежнему рассчитывают на переводчицу с ее блокнотом.