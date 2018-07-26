Серия терактов на юге Сирии: число жертв превысило 240 человек

Число погибших в результате серии терактов на юге Сирии выросло до 246 человек, передает ТАСС. Жертв может стать больше.

135 погибших – мирные жители, остальные – военнослужащие армии и бойцы проправительственного ополчения.

Два мощных взрыва прогремели в городе Эс-Сувейда в 92 километрах от Дамаска. Теракты сопровождались нападением боевиков на населенные пункты рядом с городом.