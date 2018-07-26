26 июля 201810:32
Серия терактов на юге Сирии: число жертв превысило 240 человек
Число погибших в результате серии терактов на юге Сирии выросло до 246 человек, передает ТАСС. Жертв может стать больше.
135 погибших – мирные жители, остальные – военнослужащие армии и бойцы проправительственного ополчения.
Два мощных взрыва прогремели в городе Эс-Сувейда в 92 километрах от Дамаска. Теракты сопровождались нападением боевиков на населенные пункты рядом с городом.
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