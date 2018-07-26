Овечкин возглавил рейтинг российских звезд во второй раз подряд

Хоккеист сборной России и "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вновь оказался на вершине рейтинга российских звезд спорта и шоу-бизнеса по версии Forbes. В топ-10 попал еще один представитель хоккея – Евгений Малкин из "Питтсбург Пингвинз". Он расположился на восьмой строчке.

Александр Овечкин уже второй год подряд возглавляет престижный рейтинг, состоящий из 50 известных россиян. На втором месте оказался лидер "Ленинграда" Сергей Шнуров. Тройку лучших замкнул певец Филипп Киркоров.

В топ-50 среди спортсменов оказались Евгений Кузнецов (13-е место, хоккей), Мария Шарапова (20-е, теннис), Никита Кучеров (26-е, хоккей), Федор Смолов (32-е, футбол), Артем Дзюба (33-е, футбол), Игорь Акинфеев (36-е, футбол), Федор Емельяненко (40-е, смешанные единоборства) и Хабиб Нурмагомедов (43-е, смешанные единоборства).

При определении места в рейтинге учитывались следующие критерии: годовой доход, упоминание в СМИ и запросы в Интернете.