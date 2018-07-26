Пытки в колонии: шестой подозреваемый арестован, седьмой - задержан

В уголовном деле о пытках в ярославской колонии появился седьмой подозреваемый, передает РИА Новости.

Как сообщила представитель Заволжского суда, в четверг будет решен вопрос об аресте еще одного фигуранта дела, младшего инспектора ИК-1 Дмитрия Соловьева.

На прошлой неделе в СМИ появилось видео с избиением заключенного. Инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии №1 в Ярославле.

Во ФСИН позже подтвердили время и место событий, зафиксированных на видео.

В отношении надзирателей возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, установлены все участники сцены.

Пятеро обвиняемых – уже под стражей с вечера 25 июля. А утром 26-го арестован и шестой обвиняемый. Это младший инспектор ярославской колонии №1 Дмитрий Соловьев.