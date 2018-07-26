Во всем виноват Цзянь: найден человек, чуть не взорвавший очередь за американскими визами

Устройство у американского посольства в Пекине подорвал 26-летний мужчина по имени Цзянь, он же единственный и пострадал во время взрыва, передает "Интерфакс".

В МИД КНР заявили, что взрыв – одиночный инцидент, и полиция активно занимается расследованием.

Ситуация в районе происшествия нормализуется – очередь за визами снова выстроилась у посольства.

Подозреваемого, который получил травму руки в результате взрыва, задержали. По разным данным, взорвалась либо небольшое взрывное устройство кустарного производства, либо петарда.

Ранее также сообщалось, что у посольства США в Пекине женщина облила себя бензином и пыталась устроить самосожжение.