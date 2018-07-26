Хадзимэ Мориясу официально стал тренером сборной Японии по футболу

Японская футбольная ассоциация утвердила на посту главного тренера национальной команды Хадзимэ Мориясу. 49-летний местный специалист также является наставником молодежной сборной страны. Напомним, что на чемпионате мира в России японскую команду возглавлял Акира Нисино.

Японцы под его руководством дошли до 1/8 финала мирового первенства, где уступили бельгийской сборной. Футбольные функционеры Японии решили не продлевать контракт с Нисино, сообщает ТАСС.

Известно, что ранее Японская футбольная ассоциация рассматривала кандидатуру экс-тренера лондонского "Арсенала" Арсена Венгера. Однако выбор был сделан в пользу местного специалиста.