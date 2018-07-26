Над Пермью поднялся черный столб дыма. Горит завод "Нефтехимик"

На складе завода "Нефтехимик" в Перми горят резервуары с нефтесодержащей жидкостью, передает ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю, угрозы населению нет.

По данным МЧС, информация о пожаре на улице Щигровская поступило в 09:10. На место происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения, полиция, медики скорой помощи, работники электросетей. В 09:30 пожару присвоен повышенный ранг сложности.

По мэрии отметили, что место пожара находится в удалении от жилых домов, в промышленной зоне.