Хорват Вида близок к переходу в "Ливерпуль"

Защитник турецкого "Бешикташа" и сборной Хорватии Домагой Вида в ближайшее время может оказаться в английском "Ливерпуле". Скандально известный футболист согласовал условия личного контракта, однако вопрос о сумме трансфера хорвата еще обсуждается клубами.

По информации Sports.ru, руководство "Бешикташа" хочет получить за защитника 25 миллионов евро. Если это устроит англичан, контракт с футболистом будет подписан по схеме "2+1".

Напомним, что на чемпионате мира Вида прославился своими выкриками в поддержку Украины после четвертьфинального матча против сборной России. Позже хорват принес извинения за свое поведение перед российскими болельщиками.