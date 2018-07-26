Гидроциклисты сыграли в кошки-мышки с полицией во время погони по Фонтанке и Неве

Свидетелями зрелищной погони на воде стали прогуливавшие вечером в среду по набережным Фонтанки и Невы жители и гости Санкт-Петербурга. Уходящую сторону представляли пять гидроциклистов, догоняющую — сотрудники инспекции по маломерным судам. Затянувшееся преследование сняли на видео.

До 1 августа в Петербурге действует запрет для гидроциклов выходить на реки и каналы в центральной части города, а также заходить в русло Невы, однако пятеро владельце аквабайков проигнорировали это требование. Компания отрабатывала трюки возле моста Ломоносова, причем делала это шумно и с размахом, так что водой оказались облиты и прохожие. Они-то и вызвали на место служителей закона.

Завидев катер с мигалкой, гидроциклисты пустились наутек: быстро проскочив по Фонтанке, они вышли на простор Невы, где взялись прятаться за военными кораблями, готовящимися к параду в честь дня ВМФ. На кадрах видно, что водителям аквабайков с легкостью удавалось уходить от катера.

Преследование продолжилось среди каналов Крестовского острова, где одного гидроциклиста все же удалось нагнать и остановить. Теперь гонщику грозит штраф.

Любопытно, что инцидент произошел 25 июля, когда отмечается день речной полиции.