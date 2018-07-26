"Розовые тапочки" довели до ЗАГСа? Сердюков ответил на вопрос о свадьбе с Васильевой

Бывший министр обороны, а ныне глава авиакластера "Ростеха" Анатолий Сердюков в интервью РБК впервые прокомментировал сообщение о его свадьбе с экс-фигуранткой дела о хищениях в Минобороны Евгенией Васильевой.

Около двух недель назад Андрей Малахов — ведущий программы "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" в авторской колонке в журнале StarHit сообщил о том, что бывший министр обороны и экс-чиновница военного ведомства поженились.

Малахов также признался: он очень беспокоится, что Сердюков может найти среди вещей Васильевой коричневый галстук, который телеведущий забыл у нее дома во время интервью.

На вопрос, действительно ли они с Васильевой поженились, Сердюков ответил, что это его личная жизнь, и он не хотел бы комментировать данную информацию. "Пусть это останется на совести тех, кто все это придумывает", — сказал экс-министр обороны.

Почти четыре года назад, когда скандал с хищениями в Минобороны был в самом разгаре, а Евгения Васильева находилась под домашним арестом, в Сети появился клип про "розовые тапочки" Сердюкова, которые якобы он забыл у нее дома.

Клип, в котором сама экс-чиновница появляется лишь мельком, был опубликован в том числе и в ее "Твиттере" с припиской: "После моей песни Сердюков просто обязан на мне жениться!"