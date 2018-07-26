Come back! По Fan ID в Россию можно въехать без визы до конца года

Госдума в третьем чтении приняла закон о безвизовом въезде в Россию до конца года обладателей паспортов болельщика (Fan ID), передает РИА Новости.

Болельщики, которые побывали в нашей стране во время чемпионата, до 31 декабря смогут приехать еще раз – виза не потребуется.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что иностранцам, у которых есть паспорт болельщика, предоставят возможность многократного безвизового въезда в Россию.