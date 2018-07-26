5 лет и 32 миллиона: Мосгорсуд завершил дело Ламонова

В четверг Мосгорсуд назначил пять лет колонии строгого режима бывшему замначальника управления собственной безопасности Следственного комитета (УСБ СК) РФ полковнику Александру Ламонову по делу о взятке, передает РИА Новости. Также суд вынес решение назначить ему штраф в 32 миллиона рублей и лишить его звания "полковник юстиции.

Ламонов обвинялся в получении взятки со стороны бизнесмена Олега Шейхаметова за освобождение из СИЗО Андрея Кочуйкова по кличке Итальянец — приближенного так называемого "вора в законе" Шакро Молодого (Захарий Калашов по паспорту).

Изначально Ламонову вменяли получение взятки от Шакро, однако позже данное обвинение было с него снято. Полковник пошел на сделку со следствием, его материалы были выделены в отдельное производство из большого дела в отношении бывшего главы УСБ СК Михаила Максименко, которого приговорили к 13 годам колонии.

Как известно, инцидент у московского ресторана Elements в декабре 2015 года стал началом, вероятно, самой громкой криминальной истории последних лет, в которой оказались замешаны криминальные авторитеты, обвиненные в коррупции высокопоставленные сотрудники СК РФ, бизнесмены и рядовые бандиты.

В ходе перестрелки, вспыхнувшей в ходе переговоров хозяйки ресторана Жанны Ким и дизайнера Фатимы Мисиковой, выступавший на стороне Ким адвокат Эдуард Буданцев застрелил двух охранников Итальянца. Был возбужден ряд связанных друг с другом событийно уголовных дел.

Позже выяснилось, что высокопоставленные офицеры СК РФ за взятки согласились смягчить обвинение и отпустить Итальянца из СИЗО. Но коррупционная схема была выявлена, и сами офицеры оказались за решеткой.

В итоге 12 криминальных авторитетов во главе с Шакро Молодым и Итальянцем за вымогательство осуждены на сроки от 7 лет 4 месяцев до 9 лет 10 месяцев колонии строгого режима.

С адвоката Буданцева — в прошлом сотрудника КГБ, убившего двух бандитов, СКР снял обвинения в убийстве, посчитав, что в момент ЧП его жизни угрожала смертельная опасность.