CAS отклонил апелляцию Татьяны Лебедевой на лишение ее олимпийских медалей

Спортивный арбитражный суд рассмотрел апелляцию российской легкоатлетки Татьяны Лебедевой на решение Международного олимпийского комитета лишить спортсменку завоеванных медалей на Олимпиаде 2008 года. CAS не встал на сторону россиянки.

У Татьяны Лебедевой 25 января 2017 года были отобраны олимпийские серебряные медали в тройном прыжке и прыжках в длину. В допинг-пробе легкоатлетки из России обнаружили следы туринабола.

Кроме того, Спортивный арбитражный суд отклонил апелляции копьеметательницы Марии Абакумовой и велогонщицы Екатерины Гниденко, сообщает РИА Новости.