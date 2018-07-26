На Марсе есть вода! Астрономы обнаружили огромное озеро

Большое солёное озеро, по всей видимости, скрывается под слоями льда и пыли близ южного полюса Марса. Если открытие подтвердится, это будет первый водоём с жидкой водой, когда-либо обнаруженный на Красной планете.

Фантастическое открытие было сделано после долгих лет изучения свидетельств "водянистого" прошлого и "ледяного" настоящего Марса. Но это первый случай обнаружения значительного количества живительной жидкости.

Судя по данным зонда Mars Express, которые учёные очень долго и тщательно анализировали, озеро располагается под ледяными шапками у южного полюса Марса. Как заявили исследователи Европейского космического агентства (ЕКА), озеро находится под полуторакилометровым слоем льда, ширина водоёма – 20 километров, а глубина – не менее одного метра.

Несмотря на то, что температура в этом месте падает до минус 68 градусов Цельсия, вода остаётся в жидкой форме благодаря присутствию в ней солей натрия, магния и кальция. Это, наряду с огромным давлением льда сверху, снижает температуру замерзания.

Астрономы сделали открытие благодаря инструменту MARSIS, специализированному радару, который используется для зондирования ионосферы и глубинных слоёв марсианской поверхности.

Напомним, что он является одним из главных инструментов аппарата Mars Express, о миссии которого авторы "Вести.Наука" рассказывали уже не раз.

MARSIS посылает радиоволны, которые отражаются от поверхностных и подповерхностных слоёв планеты. Отраженный радиосигнал немного отличается от посланного, и его характеристики указывают на тип вещества, который присутствует в исследуемой области. Таким образом, учёные с определённой долей уверенности могут говорить о том, есть ли под поверхностью, например, лёд или вода.

Используя MARSIS для обследования области близ южного полюса Марса, учёные собрали 29 наборов радиолокационных "проб" в период между маем 2012 года и декабрём 2015 года. Часть этой области (общей шириной около 200 километров) показывала очень резкие изменения в радиолокационных сигналах. На построенных картах она выглядит как яркое пятно (примерно 20 километров в диаметре), и, судя по имеющимся данным, представляет собой резервуар с жидкой водой.

Как отмечают специалисты, радиолокационный профиль соответствует профилю подледных озёр Земли, скрытых под ледяными шапками Гренландии и Антарктиды.

Роберто Орозеи (Roberto Orosei) из Национального института астрофизики в Болонье, Италия, говорит, что было сложно обнаружить озеро, так как радиолокационный детектор аппарата Mars Express оказался ненадёжным для такого рода измерений (напомним, что зонд служит человечеству уже 15 лет). Но именно итальянские учёные именно во главе с Орозеи впервые заявили об обнаружении жидкой воды на Марсе.

Команде учёных пришлось рискнуть и изменить программу детектора, пока он совершал очередной виток по орбите Красной планеты. Был вполне реальный шанс вызвать серьёзные неполадки, но авантюра оправдалась, говорит Орозеи.

После этого астрономам пришлось ждать возможности понаблюдать за южным полюсом планеты (именно там шанс найти воду в жидком виде был выше). Спутник мог принимать хорошие данные только, когда находился близко к исследуемой области ночью, поскольку дневной свет мешал наблюдениям.

В результате учёным удалось "поймать удачу за хвост" менее 30 раз за три года. Но, к счастью для команды (и для всего мира), этого было вполне достаточно, чтобы ответить на вопрос: есть ли жидкая вода на Марсе?

Если открытие будет подтверждено сторонними группами исследователей, можно будет задуматься и над решением другого очень важного для человечества вопроса: есть ли на Красной планете жизнь?

По словам Орозеи, в озере потенциально могут существовать формы жизни, подобные земным. Несмотря на экстремальный холод и солёность воды, микробы на Земле выживают в похожих условиях.

"Это не то место, где, как ожидается, будет легко выжить, но земные примеры показывают, что это возможно", — рассуждает учёный.

Большая часть современного Марса сухая и, если так можно выразиться, бесплодная, однако учёные обнаружили множество доказательств того, что в прошлом Красная планета была другой.

Например, исследователи предполагают, что огромный океан покрывал северное полушарие планеты примерно 4,3 миллиарда лет назад, а озёра, возможно, неоднократно наполнялись и опустошались в течение десятков миллионов лет в таких местах, как кратер Гейл. Последний стал местом высадки ровера "Кьюриосити".

На сегодняшний день вода существует на Красной планете в виде незначительного количества пара в атмосфере, небольшая её часть также "заперта" в подземных ледниковых покровах и минеральных соединениях.

Команда Орозеи не исключает, что в дальнейшем учёные могут обнаружить целую сеть подземных водоёмов, подобных нынешнему. Но для этого нужны новые наблюдательные данные.

Добавим, что открытие большого и, что самое главное, стабильного запаса жидкой воды на Марсе невероятно значимо для человечества и по другим причинам. Будущие миссии к Красной планете будут нуждаться в воде. Да и поиск признаков прошлой и возможной нынешней микробной жизни будет вестись в наиболее пригодных для этого местах.

Впрочем, как мы уже сказали ранее, открытие специалистов ЕКА ещё должно быть подтверждено дальнейшими исследованиями. Так, Джеффри Плаут (Jeffery Plaut) из Лаборатории реактивного движения НАСА отмечает, что полученные радиолокационные изображения также могут быть объяснены особым расположением льда из углекислого газа или очень чистого водяного льда.

"Если же результат будет подтверждён, это будет самый крупный известный резервуар жидкой воды на Марсе в наши дни. И он явно будет иметь значение для изучения истории климата и мест обитания жизни", — заключает Плаут.

Результаты открытия, которое повлияет на ход дальнейших миссий, представлены в научном издании Science.

Напомним, что ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) сообщали о том, как астрономы разгадали природу "ручьёв" на Марсе. Также мы рассказываем о самых важных этапах марсианских миссии в специальной рубрике.