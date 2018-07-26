Полицейский громким криком спас от наезда поезда человека, заснувшего на рельсах

В американском штате Нью-Джерси чудом удалось спасти жизнь мужчине за мгновения до приближения поезда.

В полицию поступило сообщение о том, что возле станции Перт-Эмбой мужчина спит прямо на рельсах. На сигнал отреагировал офицер Кайл Савойя. Он приехал на место и увидел мчащийся поезд по пути, где на рельсах лежит человек.

Полицейский бегом кинулся к этому месту с громкими криками: "Уходи! Уходи!" и "Остановите поезд!" Буквально за секунды до того, как поезд наехал бы на мужчину, он очнулся, вскочил и отбежал с рельсов.

После того, как опасность миновала, едва не погибший мужчина расплакался и поблагодарил полицейского, передает РИА Новости. Вся эта сцена снималась на камеру нагрудного видеорегистратора полицейского и затем попала в местные СМИ и на YouTube.