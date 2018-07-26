СК: руководство НПО Лавочкина украло у "Роскосмоса" 330 миллионов

По данным следствия, фигуранты дела о мошенничестве в НПО им. С.А. Лавочкина за два года похитили около 330 миллионов рублей у государственной корпорации "Роскосмос".

Как сообщает Следственный комитет РФ, депутат Московской областной Думы, гендиректор НПО им. С.А. Лавочкина Сергей Лемешевский, руководитель дирекции правового обеспечения этого же предприятия Екатерина Аверьянова и председатель адвокатской конторы "Третьяков и партнеры" Межрегиональной коллегии адвокатов Москвы Игорь Третьяков заключили фиктивный договор на оказание юридических услуг. В итоге адвокатской конторе было выплачено 330 миллионов, а в действительности все юридические работы выполнялись штатными сотрудники юридического отдела НПО.

"Следователями проведены масштабные следственные мероприятия, по результатам которых собраны неопровержимая доказательная база подтверждающая причастность к совершенному преступлению", — говорится в заявлении СК РФ.

Лемешевскому и Аверьяновой были задержаны, им уже предъявлены обвинения в совершении мошеннических действий в особо крупном размере. Третьяков скрылся и сейчас объявлен в розыск.