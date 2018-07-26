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Лесные пожары 2 часа назад
Сотни жителей Одинцовского района Подмосковья задыхаются от едкого дыма
Менее чем в полукилометре от частных домов в лесу бушуют пожары. Горят так называемые порубочные остатки — деревья, поврежденные жуком-короедом, которые спилили несколько месяцев назад. Их поджигают, несмотря на запрет. Кто это делает?
— Ну вот, давайте посмотрим: горит огонь очень мощно, очень жарко, очень сухо.
Гектары вырубленного леса горят около месяца. Повсюду пепелища. Деревня Улитино скрылась за плотной дымовой завесой.
Порубочные остатки здесь сжигают, несмотря на режим особой противопожарной безопасности, который сейчас действует в Московской области. В непосредственной близости — поселок, в котором живут сотни людей. В любой момент, особенно при таком ветре, огонь может перекинуться сначала на лесной массив, а затем и на дома.
Режим особой противопожарной ситуации в Московской области ввели еще 1 мая, в связи с проведением чемпионата мира его продлили до 25 июля. Сжигать порубочные остатки все это время было запрещено.
— В лесу очень много сухостоя, жара очень сильная. В течение последних двух недель мы здесь наблюдали огромный пожар, когда столб дыма стоял до неба. Мы пытались вызвать пожарных. Они, к сожалению, проехать сюда не могут.
Повсюду торчат пни, и машинам не пройти. Жители поселка один раз ночью чуть не оказались в огненной ловушке — пламя распространилось на сотни метров.
— Когда это происходит в ночное время, дети от страха плачут. И взрослые эмоционально воспринимают такую ситуацию, и детям очень страшно. И в этот момент приезжает одна пожарная машина, которая не может спасти наш поселок.
— Мы живем в деревянных домах. Рядом с нами — буквально 300-400 метров — полыхает огонь. Невозможно спать: во-первых, это гарь, во-вторых, это действительно страшно.
Участок площадью 14 гектаров вырубили еще весной из-за короеда — это было необходимо для оздоровления леса. Вывозить больные деревья запрещено: по регламенту сжигать их нужно на месте, но для этого исполнитель должен получить разрешение МЧС, согласовать действия с местным лесничеством и региональной диспетчерской службой. Как пояснили в Комитете лесного хозяйства, разрешения на сжигание в Улитино нет и не было. Чтобы найти поджигателя, проводится проверка.
"По данным Звенигородского лесничества, на прошлой неделе у нас была информация, к нам поступала жалоба. Мы готовили, собирали информацию, что там неустановленные лица произвели возгорание. Лесничеством создано административное дело, выявляют виновника", — говорит начальник отдела охраны лесов Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.
Сжигать сухостой можно только при благоприятных для этого погодных условиях — после дождя, когда почва сырая. МЧС учитывает также направление ветра, чтобы дым не коснулся населенных пунктов. И самое важное: участок обязаны контролировать.
"Нас возмущает бесконтрольность этого процесса. Никто не отслеживает это, все это спонтанно происходит — как рабочим или собственнику захочется. Кострище огромное!" — говорят местные жители.
Поджигателю грозит административный штраф, а подрядчика, когда МЧС выдаст разрешение, обяжут сжечь порубочные остатки с учетом всех правил. После этого на месте вырубленных деревьев посадят новые саженцы.
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