Матвиенко: чудовищное преступление в ярославской колонии показало, что ФСИН надо реформировать

Пытки заключенного в ярославской колонии председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала чудовищным преступлением, которому нет оправдания.

Спикер СФ РФ заявила, что происшествие нужно тщательно и серьезно расследования и применить к "нелюдям" "самые жестокие наказания".

Произошедшее говорит о том, что система Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) нуждается в реформировании, подчеркнула Матвиенко в ходе пресс-конференции по итогам весенней парламентской сессии. Прямую трансляцию вел телеканал "Россия 24".

Ранее в Интернете появилось видео с кадрами избиения заключенного ярославской колонии номер 1. В отношении надзирателей возбуждены уголовные дела о превышении полномочий.