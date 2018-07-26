В Москву возвращается жара

Как обещают синоптики, днем 26 июля воздух прогреется до 30 градусов. Температура будет на 10 градусов превышать климатическую норму, но все же вероятны кратковременные дожди. Какая погода ждет жителей столичного региона в ближайшие дни?

Уже сейчас на улицах города по-настоящему тепло и даже несколько душновато. Во всем виновата влажность, уровень которой по последним замерам составил целых 85 процентов. Погоду над столичным регионом по-прежнему определяет атмосферный фронт — отсюда дожди и температурные перепады. К счастью, это явление — фронтальный раздел, как его еще называют синоптики — очень медленно, словно нехотя, покидает нас, перемещаясь на запад.

"В четверг будет лучше, солнца будет больше. За счет этого и воздух сумеет прогреться до 26-28 градусов. А в столичном регионе вполне возможно повышение температуры до 24-29. Ветер будет дуть с юго-востока, ветер будет несильный — 3-8 метра в секунду. Атмосферное давление еще немного подрастет и завтра ожидается в пределах 750-751 миллиметра ртутного столба", — рассказала ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Елена Волосюк.

Таким образом, метеорологи обещают жителям Московского региона по-настоящему летнюю погоду. В пятницу, когда в свои права, наконец, вступит восточный антициклон, температура в Москве и области может подрасти до 30 градусов.

Ночи также предсказывают теплые со средней температурой 18 градусов. Правда продлится такая идиллия, к сожалению, совсем недолго. Уже к вечеру субботы небо затянут тучи, польют дожди, возможно с грозами.