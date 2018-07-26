Мбаппе сменил игровой номер в честь Роналду

Нападающий сборной Франции и "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе захотел поменять игровой номер в парижском клубе. Теперь он будет выступать под "семеркой". Такое решение француз принял в честь португальца Криштиану Роналду, который был кумиром детства 19-летнего форварда.

Ранее Мбаппе выступал за парижан под 29-м номером. Однако после чемпионата мира в России французский футболист решил его поменять на "семерку". Напомним, что именно под этим номером выступает легендарный португалец Роналду.

На прошедшем чемпионате мира по футболу Килиан Мбаппе был признан лучшим молодым игроком турнира. В России игрок "трехцветных" забил четыре мяча.