Смертельная авария с участием трех машин в Башкирии попала на видео

Один человек погиб, еще пятеро оказались в больнице с многочисленными травмами — таков итог столкновения трех автомобилей на федеральной трассе "Урал" в Башкирии. Камера регистратора запечатлела момент ДТП.

Авария произошла днем 25 июля в Туймазинском районе республики. Судя по записи, водитель Kia Rio уснул за рулем --машину потянуло на встречную полосу, где она лоб в лоб столкнулась с минивэном Toyota. Последний от удара развернуло, и он врезался в следовавшую позади Mazda CX7.

От Kia осталась груда искореженного металла, ее 38-летний владелец от полученных травм скончался на месте. Его 32-летняя супруга и дочери 4 и 11 лет были госпитализированы, уточняет региональное управление ГИБДД. В больницу попали и 41-летний водитель Toyota и его 16-летняя пассажирка.