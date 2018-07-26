СК предъявил обвинения члену банды Басаева по шести статьям

Следственным управлением СК РФ по Республике Северная Осетия – Алания предъявлено обвинение 39-летнему Аслану Яндиеву. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями: "Бандитизм", "Незаконный оборот оружия и боеприпасов", "Террористический акт" (6 эпизодов), "Покушение на террористический акт" (2 эпизода), "Покушение на убийство двух или более лиц" (4 эпизода), "Убийство двух или более лиц" УК РФ.

С 25 декабря 2005 по 21 июля 2006 года Яндиев вместе с другими участниками ОПГ совершил обстрел подстанции "Владикавказ-2" федеральной сетевой компании единой энергетической системы Российской Федерации ОАО "ФСК ЕЭС" на северной окраине поселка Заводского города Владикавказа реактивными противотанковыми гранатами РПГ-26 с использованием часовых механизмов. Люди не пострадали, но строениям причинен серьезный материальный ущерб.

Вечером 2 февраля 2006 года у входа в клуб игровых автоматов "Игросервис" на первом этаже дома по улице Маркова в городе Владикавказе, где находилось более 15 человек, вместе с другими бандитами произвел подрыв самодельного взрывного устройства. Благодаря охранникам клуба, которым удалось вовремя обнаружить взрывное устройство и своевременно эвакуировать людей, никто не пострадал.

Тогда же банда произвела подрыв аналогичного взрывного устройства, заложенного на внешней стороне подоконника помещения клуба игровых автоматов "Честная игра" на первом этаже дома по улице Куйбышева в городе Владикавказе, где в это время находилось более 30 человек.

Второе устройство было взорвано через минуту на тротуаре у выхода из клуба. В результате взрывов погибли три человека, 25 человек получили ранения различной степени тяжести, 14 человек — телесные повреждения, квалифицируемые как не причинившие вреда здоровью.

25 марта 2006 года примерно в 5 часов 30 минут на автостоянке, расположенной на площади Штыба города Владикавказа, сотрудниками полиции обнаружено самодельное взрывное устройство "ОЗМ-72" с часовым механизмом, заложенное бандитами, которое своевременно было обезврежено.

Кроме этого, с целью устрашения населения бандиты подорвали три самодельных взрывных устройства на территории города Владикавказ и Пригородного района Республики Северная Осетия – Алания.

Сотрудники СКР совместно с ФСБ и МВД в ходе оперативных мероприятий установили шестерых членов банды в возрасте от 34 до 54 лет. Трое из них осуждены за совершение указанных преступлений и приговорены к длительным срокам заключения, двое убиты. Шестому участнику банды – 39-летнему Аслану Яндиеву удалось скрыться. Ему заочно предъявлено обвинение, по ходатайству следственных органов судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, и он был объявлен в международный розыск.

В 2011 году Яндиев был задержан в Словакии, семь лет он пытался опротестовать его выдачу в Россию. 17 июля 2018 года Яндиева экстрадировали в Россию и этапировали во Владикавказ к месту проведения следственных действий, где ему предъявлено обвинение в инкриминируемых преступлениях. Он заключен под стражу, расследование продолжается.