Поклонники джаза могут выиграть в соцсетях билет на Koktebel Jazz Party-2018

С 24 по 26 августа в Коктебеле ждут поклонников джаза на уже традиционный фестиваль Koktebel Jazz Party. Его организаторы предлагают всем желающим попробовать выиграть билеты на, пожалуй, самое яркое культурное событие в Крыму.

Для участия в розыгрыше, который стартует 26 июля и продлится до 10 августа, необходимо поделиться публикацией афиши Koktebel Jazz Party 2018, размещенной в официальном аккаунте фестиваля в "Фейсбуке".

Всего будет разыграно 10 пригласительных билетов на два лица в партер Главной сцены Koktebel Jazz Party 2018. Перелет и проживание при посещении фестиваля Koktebel Jazz Party обладатели билетов оплачивают самостоятельно, сообщает пресс-служба фестиваля.

Победители будут определены методом случайной выборки с помощью сервиса random.org. Имена счастливчиков станут известны 10 августа 2018 года, а результаты розыгрыша опубликуют отдельным постом на той же странице РИА Новости Крым в "Фейсбуке".

С более подробной информацией о Koktebel Jazz Party можно ознакомиться на официальном сайте фестиваля.