Появилось видео карстовой воронки в Нижегородской области

В Нижегородской области в Шатковском районе на фермерском поле образовалась гигантская карстовая воронка. Диаметр провала составил 32 метра, а его глубина достигла 50 метров — это почти как высота двадцатиэтажного дома.

Специалисты, изучающие причину возникновения этой аномалии сняли воронку на видео. В настоящее время она огорожена, и ученые выясняют природу ее возникновения и степень опасности провала.