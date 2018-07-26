Жильцы пятиэтажек на юго-западе Москвы готовятся к переезду в новые квартиры

Московская программа реновации набирает обороты. Справить новоселье готовятся жители пяти районов столицы. Из тесных хрущевок они переедут в удобные квартиры с современной отделкой, расположенные в шаговой доступности. Власти помогают им оформить необходимые документы и перевезти вещи.

— Здесь альбомы у меня.

Анна Васильевна в предвкушении переезда. Все вещи уже аккуратно сложены в коробки. В этой маленькой двухкомнатной квартире она живет с 1966 года. Коридор — не больше трех метров.

— Один заходит, раздевается — видите, сюда ни шкафчик не поставишь, ничего не сделаешь. А второй ждет на лестнице, пока этот разделся. Ушел — второй заходит.

Кухня немногим больше. Когда-то за этим столом помещалась вся семья. Не вставая с места, можно было убрать тарелку в раковину или открыть холодильник.

— 4,3 квадратных метра — ну как, вот сейчас есть такие кухни?

До нового дома, в который Анна Васильевна переедет уже через неделю, идти буквально несколько метров. Просторная квартира на 12 метров больше прежней.

— Я вам говорю, что для меня это хоромы!

Екатерина — тоже в ожидании переезда. С мужем они живут в двухкомнатной квартире в хрущевке когда-то несносимой серии И-515. Кроме тесноты и прочих недостатков эта серия отличается тем, что батареи вмонтированы в стены. Регулировать температуру невозможно, а чтобы заменить радиатор, нужно ломать перекрытия.

"Вот в этой стене была такая история: прорвало батарею, залило обои, залило паркет и к соседям протекло", — показывает она.

Переедет семья в дом на проспекте Вернадского примерно в полукилометре от прежнего жилья.

— Мне очень понравились эти двери, которые пропускают часть света через матовые непрозрачные стекла.

Квартира полностью с чистовой отделкой. Уже установлены кухонная плита и вся сантехника.

— Это самое чудесное место в квартире — панорамный балкон. Отсюда район как на ладони, и все окна открываются!

Для удобства новоселов на первых этажах заселяемых домов организованы специальные штабы по переселению. Здесь помогут с осмотром будущего жилья и, если оно устроило, оформят все необходимые документы. Здесь же можно и докупить квадратные метры. Участники программы реновация могут рассчитывать на скидку. Чаще всего хотят расширяться владельцы однокомнатных квартир.

"Двухкомнатная квартира — метражом 50 квадратных метров. Соответственно, мы от этих 50 квадратных метров отнимаем среднюю площадь однокомнатной квартиры, которая вам была предназначена, допустим, 30 квадратных метров, умножаем это на стоимость одного квадратного метра по рыночной стоимости и отнимаем 10 процентов — это то, что предоставляет правительство Москвы. У нас получается сумма докупки", — объясняет главный специалист Московского фонда реновации жилой застройки Денис Юрчишин.

В 12 домах столицы уже идет переселение по программе реновации. Ордера получили жители пятиэтажек Можайского, Бабушкинского районов, а также района Северное Измайлово, Южное Медведково и Южное Бутово.

Тридцать три дома будут введены в эксплуатацию в ближайшее время. Еще 160 — в стадии проекта. Площадки для них уже определены.

"Мы проектируем — где-то сразу, где-то сейчас первую волну поднимаем на свободных площадках, и где то уже в следующем году, например, уже на снесенных площадках, мы приступим к строительству, начиная уже вторую волну сноса и переселения", — говорит заместитель мэра в Правительстве г. Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Тратиться на переезд москвичам тоже не придется: городские власти обещали всем новоселам представить грузчиков и необходимую технику.