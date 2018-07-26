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Выборы мэра Москвы 14 минут назад
В программу кандидата Собянина включили реконструкцию поликлиник в каждом районе
В предвыборную программу Сергея Собянина вошли предложения жителей и врачей по развитию поликлиник. Об этом кандидат в мэры Москвы сообщил в ходе круглого стола, посвященного вопросам здравоохранения.
Программа реконструкции и модернизации каждой районной поликлиники должна быть разработана в ближайшее время, отметил Сергей Собянин.
"У нас десятки, десятки поликлинических отделений по Москве выглядят убого, и оборудования в них недостаточно. Это оборудование мы покупали пять-семь лет назад, многое уже морально и физически устарело", — сказал кандидат в мэры.
Программу по реконструкции московских поликлиник он назвал огромной. "Если мы ревизируем то, что делается в наших районных поликлиниках и в их отделениях, мы поймем масштаб проблемы", — обратился Собянин к экспертам в области здравоохранения.
Он отметил, что программу реконструкции поликлиник уже пытались реализовать. "Мы пытались это сделать. Получили программу в 100 с лишним миллиардов рублей, чтобы просто привести поликлиники к единому стандарту, хорошему стандарту. Только одно это движение стоит колоссальных денег, потому что сеть у нас огромная, обслуживает 12 млн москвичей. Такой сети нет ни в одном городе мира", — сказал Собянин.
"Мы должны составить такую программу, которая бы позволила любому врачу сказать: "А у меня поликлиника хорошо оборудована, оснащена новым современным диагностическим оборудованием". <…> Я согласен с тем, что нужно заниматься скрупулезно, серьезно системой повышения качества знаний самих врачей, вводить новые системы, новые требования. Первичным звеном в медицинском обслуживании является то, с чем практически постоянно сталкиваются москвичи: если в стационар человек приходит раз в год, то с поликлиникой он сталкивается постоянно. Это важнейшее звено нашей медицины, и, конечно, надо делать упор, акцент на работу с нашими поликлиниками", — уверен Собянин.
По его словам, также необходимо проработать контроль за работой врачей узкой специализации.
"Нам очень серьезно надо подумать над контролем. С точки зрения работы врачей узких специальностей. У нас разработана целая серия информационных систем, которая находится в стадии реализации. Это электронная карта больного", — добавил Собянин.
В свою очередь главный врач Городской клинической больницы имени Жадкевича (Департамент здравоохранения города Москвы) Александр Мясников в ходе своего доклада подчеркнул, что поликлиники являются первичным звеном медицины. "Это то, на чём стоит медицина. Поликлиника раньше – это очереди, регистратура, не всегда любезная, прямо скажем. Сегодня поликлиника, конечно, кардинально изменилась", — отметил он. "Оборудование – это хорошо. Но, самое главное – качество, — считает Мясников, - Чем внимательнее мы относимся к больному в поликлиниках, тем меньше нагрузки на стационар. Самый востребованный специалист в поликлинике – это не кардиолог, не ревматолог. Это врач общей практики. Потому что это основа первичной медицины". По его словам, очень важно появление во всех районах стандарта московской поликлиники. "Будет определенность. Это крайне важно", — заключил Мясников.
В ходе круглого стола врачи предложили кандидату в мэры Москвы Сергею Собянину включить в свою предвыборную программу развитие системы чекапов.
"Введение чекапов даст возможность грамотно все расставить, сработает система электронного слежения и будет ясно, какая у нас структура", — считает гендиректор Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д.Рогачева Александр Румянцев.
Сергей Собянин подчеркнул, что такая система должна представлять собой единое целое. "Можно одним кликом получить полную информацию, когда ты конкретно можешь получить диспансеризацию в своей поликлинике, первичного или вторичного уровня, глубокие исследования. Все это должно быть в логической цепочке выстроено, стандартизовано и заложено в информационную систему", — сказал Собянин.
Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования 9 сентября.
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