Следить за ситуацией на столичных дорогах помогают велопатрульные

Центр организации дорожного движения в три раза увеличит количество велопатрулей на улицах столицы. Эксперимент, начавшийся несколько недель назад, признали успешным. Инспекторы на велосипедах быстро добираются до места ДТП, помогают оформить европротокол и не допустить образования затора. Что еще входит в обязанности патрульных?

Рабочему дню патрульного Максима Кожевникова многие бы позавидовали: в теплую летнюю погоду он кружит по Бульварному кольцу. Правда, часто приходится делать остановки. Вот, к примеру, покосился знак "Работает эвакуатор". Максим пробует исправить вручную — не выходит.

— Нет, к сожалению надо уже заявку составлять. Я боюсь, что я всю группу знаков завалю тогда просто!

Патрульный фотографирует и сообщает в ситуационный центр. Устранить проблему должны в течение нескольких часов.

"Бывает, что из-за сильного ветра, бывает, хулиганят просто. Был чемпионат мира, тоже на радостях многие качались, были свернуты и знак "Пешеходный переход", и другие", — говорит он.

Но все же главная задача велопатрульного — помощь при мелких ДТП. С собой у него готовые бланки европротокола. Одну из аварий на Садовом кольце, которая могла скопить гигантский затор, удалось оформить за 15 минут.

— Всего хорошего!

— Спасибо вам большое!

— Хорошей дороги, спасибо!

"Не секрет, что даже маленькое ДТП, коих в центре Москвы очень много, когда оно случается на узких улицах, моментально парализует движение. Велопатруль же сможет добираться до таких ДТП в заторовых местах гораздо быстрее, чем дорожный патруль", — говорит заместитель руководителя Дирекции фото- и видеофиксации ЦОДД Правительства г. Москвы Егор Чернов.

За первые недели работы двухколесный патруль помог разрулить 17 мелких аварий. Велосипедист может и первую помощь оказать — с собой всегда аптечка. Также в сумке инструменты, гаечные ключи и велосипедные цепи. Там же и зарядные устройства, если кому-то понадобится срочно позвонить.

— Маленький огнетушитель. Говорят, что в целом можно им потушить все — от мангала до машины. Пока машину не пробовали, я надеюсь, честно говоря, и не представится ситуация.

Главный итог первых недель работы для самого Максима — велодорожки освободились от машин. Даже штрафы не понадобились — просто замечания.

"Многие думали, что если подъезжает велосипедист с камерой на голове, то это обязательно сразу штраф. Мы прежде всего подъезжаем, пытаемся объяснить человеку, в чем он не прав, показать, где нарушение, и дать ему шанс это исправить", — говорит Максим Кожевников.

Пока в городе работает всего два велопатруля, но в ближайшие недели их станет в три раза больше. Эксперимент в ЦОДД уже сейчас считают успешным и планируют его продолжать.