Российские шпажисты стали бронзовыми призерами чемпионата мира

Российские шпажисты Павел Сухов, Сергей Ходос, Сергей Бида и Никита Глазков сумели победить французских "мушкетеров" в поединке за бронзовые медали командного турнира чемпионата мира. Напомним, что соревнования проходят в китайском Уси.

Мужская сборная России победила французов со счетом 45:35 и стала бронзовым призером мирового первенства по фехтованию. Чуть позже в финале сразятся южнокорейцы и швейцарцы.

Эта бронза стала пятой наградой для россиян. Всего в активе сборной России одна золотая, одна серебряная и три медали бронзового достоинства. Единственное золото пока завоевала София Позднякова.

Напомним, что чемпионат мира по фехтованию завершится 27 июля.