Жадность погубила угнавшего у москвички велосипед приезжего воришку

Камера регистратора спутала все планы 40-летнему гостю Москвы, укравшему велосипед с подземной парковки на Новом Арбате и вернувшемуся на место преступления с целью угона Toyota Land Cruiser, сообщила пресс-служба столичного управления МВД. Благодаря записи полицейским не составило труда выйти на след злоумышленника.

Первоначально приезжий позарился только на велосипед, в сумке которого позже обнаружил ключи от автомобиля. После недолгих раздумий мужчина вернулся на подземную стоянку и пробрался в салон внедорожника, откуда украл планшетный компьютер. Он уже собирался уходить, но тут ему в голову пришла мысль, что неплохо было бы забрать и сам автомобиль — на кадрах видно, как предполагаемый преступник возвращается к автомобилю.

Угнать Land Cruiser стоимостью 5,3 миллиона рублей, принадлежащий 19-летней москвичке, ему не удалось, поскольку двигатель был заблокирован с помощью спутниковой системы охраны. Злоумышленник спокойно удалился и был сильно удивлен, когда вскоре его задержали полицейские. К тому моменту он, впрочем, уже успел продать и велосипед, и планшет, а деньги потратить, но вот ключи от внедорожника приберег на память.

Суда подозреваемый будет дожидаться в следственном изоляторе.