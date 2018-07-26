Теннисистка Родина завершила выступление на турнире Moscow River Cup

Российская теннисистка Евгения Родина не смогла выйти в четвертьфинал турнира Женской теннисной ассоциации Moscow River Cup. Россиянка уступила сопернице из Белоруссии Александре Саснович в двух сетах со счетом 5:7, 2:6.

Белорусская спортсменка, посеянная на турнире под пятым номером, в следующем круге встретится с победителем матча между Анастасией Севастовой из Латвии и Ириной Бара, представляющей Румынию.

Турнир Moscow River Cup проводится впервые в истории. Его призовой фонд составляет 750 тысяч долларов.