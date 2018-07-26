Подростки в Московской области разбили автомобиль стеклянными дверями

Ранним утром 25 июля жители подмосковного поселка Серебряные пруды слышали крики, грохот и звон. Позднее выяснилось, что хулиганили местные подростки — на видео попало, как они разбили автомобиль.

Два хулигана взяли откуда-то по стеклянной дверце и последовательно расколотили их о припаркованную машину. Пользователи социальных сетей отметили забавный факт — был выбран именно тот автомобиль, который попадал в поле зрения камеры наблюдения.

Предполагается, что в то злополучное утро именно эти юноши также разгромили мусорку и покалечили еще две машины.

В настоящее время местные жители, общаясь в социальных сетях, уже вычислили предполагаемых хулиганов — их родителям предстоит непростой разговор с теми, чье имущество было испорчено.