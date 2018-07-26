Британские "Тайфуны" погнались за российскими самолетами

Британские ВВС в Румынии подняли в воздух два истребителя Typhoon для сопровождения российских самолетов Су-24. По мнению Королевских военно-воздушных сил, боевые машины ВКС РФ слишком близко подошли к границам Североатлантического альянса в Черном море, пишет агентство РИА Новости.

Су-24 – это пока еще основной российский фронтовой бомбардировщик. Однако у него есть разведывательная версия Cу-24МР. Обычно она вооружен очень скромно или вообще не имеет ни бомб, ни ракет. Вместо них самолет оснащен самым современным оборудованием: радиолокационной станцией, несколькими разными фотоаппаратами и инфракрасной камерой.