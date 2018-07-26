В Ирландии подросток умер, отравившись роллом из "Макдоналдса"

10-летний подросток из ирландского Дублина Малик Лавал погиб вскоре после того, как съел ролл с курицей в одном из местных "Макдоналдсов". Трагедия произошла еще в 2016 году, однако известно об этом стало только сейчас, сообщает Metro.

У школьника была аллергия на молоко, яйца, рыбу и орехи, однако, по словам его матери, курицу и бургеры Малик всегда ел с удовольствием и без каких-либо последствий.

В 2016 году семья мальчика нигерийского происхождения испытывала трудности с жильем и порой ночевала на улице. Матери мальчика было настолько грустно смотреть на то, какой дискомфорт испытывает ее сын, что она редко отказывала ему в каких-либо просьбах.

Женщина купила Малику любимую еду из "Макдоналдса", чтобы поднять ребенку настроения. К несчастью, буквально через десять минут после того, как школьник съел куриный ролл, у него начали опухать губы. Сам ребенок побледнел и сказал матери, что не может ходить.

Жительница Дублина вызвала скорую, Малика госпитализировали. Помочь постарадавшему, правда, не смогли. Он скончался в больнице в тот же день. Причиной смерти назвали анафилактический шок. Оказалось, в ролл с курицей, который съел мальчик, попали капли молока.

Матери подростка не удалось доказать вину представителей "Макдоналдса", так как при покупке ролла она не спросила продавца о возможной аллергической реакции на продукт из фастфуда.

Власти Дублина охарактеризовали трагедию как несчастный случай, опубликовав предупреждение о том, чтобы клиенты ресторанов и магазинов внимательно изучали состав приобретаемых продуктов перед их упортреблением.

Ранее сообщалось, что в США около 150 человек отравились салатами из "Макдоналдса".