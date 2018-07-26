Девять матчей чемпионата и Кубка России пройдут под наблюдением VAR

В предстоящем чемпионате России и Кубке страны будет использована система видеопомощи арбитрам (VAR). Об этом заявил исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза Александр Алаев. Пока нововведение коснется лишь девяти матчей, в том числе полуфиналов и финала Кубка России.

"Система VAR будет внедрена и использована в 9 матчах уже стартовавшего сезона. Речь идет о Кубке России, это полуфиналы и финал, а также стыковые матчи РФПЛ и ФНЛ", — приводит слова Алаева РИА Новости.

Напомним, что чемпионат мира по футболу в России стал первым в истории, где использовалась система VAR.