Путин: в деятельности БРИКС находят отражения идеи Манделы

В деятельности БРИКС находят отражения идеи бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы, считает Владимир Путин.

"Всю свою жизнь он продвигал и защищал принципы равенства, открытости и справедливости. Именно на таких принципах строится сотрудничество государств БРИКС, и оно уже приобрело характер подлинно стратегического партнерства", — пояснил президент России, выступая в рамках саммита. Трансляцию мероприятия вел телеканал "Россия 24".

В частности, страны БРИКС вместе борются с терроризмом, преступностью и наркоторговлей, указал он.

Активно развиваются и экономические отношения: например, по итогам 2017 года товарооборот России с другими участниками объединения вырос почти на 30% и превысил почти 102 миллиарда долларов, отметил президент РФ.

"Для России укрепление торговых и инвестиционных связей с партнерами по БРИКС является одним из приоритетов", — подчеркнул Владимир Путин, пообещав делать все возможное для дальнейшего роста торговли в рамках этого объединения.

Также российский лидер поддержал идею открытия региональных отделений Нового банка развития БРИКС и выразил надежду, что скоро такой офис откроется и в РФ.