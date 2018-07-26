Кошачьи паразиты могут сделать людей более предприимчивыми

Специалисты из Колорадского университета в Боулдере изучили медицинские данные студентов из США и выяснили необычный факт: заражённые определённым типом паразита люди с больше вероятностью будут выбирать для изучения бизнес-направления. Так, исследователи обнаружили возможную связь между паразитарным заболеванием и рискованным деловым поведением.

Речь идёт о простейшем паразите Toxoplasma gondii, переносимом кошками. В организм людей он может попасть через контакт с кошачьими фекалиями, плохо приготовленным мясом или загрязнённой водой. По некоторым подсчётам, инфицированными может быть до одной третий населения мира.

Паразит не даёт о себе знать, и после заражения люди не начинают чувствовать себя плохо, но он образует кисты в мозгу, где может находиться до конца жизни человека.

Некоторые исследования связывают заражение паразитом с замедленной реакцией, шизофренией, биполярным расстройством, суицидальным поведением и гневом. Теперь к этому списку добавлен ещё один: тяга к предпринимательству.

Американские учёные взяли образцы слюны у почти 1500 студентов и у 200 людей, посещавших семинары для будущих предпринимателей. Оказалось, что те, кто подвергся воздействию паразита, в 1,7 раза чаще специализировались в бизнесе. В частности, такие люди, скорее всего, уделяли больше внимание вопросам управления и предпринимательства, чем другим областям, связанным с предпринимательской деятельностью.

Исследование также показало, что специалисты, прошедшие бизнес-семинары, почти в два раза чаще открывали своё собственное дело, если они были подвержены воздействию T. gondii. К слову, страны с более высокой распространённостью инфекции T. gondii демонстрируют большую предпринимательскую активность.

Авторы работы предполагают, что паразит может быть связан с уменьшением чувства страха человека потерпеть неудачу и участвовать в рискованных, высокооплачиваемых предприятиях. К слову, крысы, инфицированные T. gondii, становятся менее боязливыми при встрече с кошками. Впрочем, исследователи подчёркивают, что работа носит корреляционный, а не причинно-следственный характер.

Специалисты намерены продолжить изучение этого вопроса. Результаты этой работы представлены в научном издании Proceedings of the Royal Society B.

Что ещё известно о коварном паразите? Авторы "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) сообщали, что именно они могут управлять агрессивными водителями. К слову, паразиты из кошачьей мочи также влияют на сексуальные предпочтения людей.